Homem é preso acusado de roubar garota de programa

Um homem foi preso acusado de roubar uma mulher no momento em que ela foi abordada para fazer um programa no início da madrugada deste domingo (28), na Avenida Presidente Médici, bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis (MT). A Polícia Militar (PM) recuperou o celular e R$ 20 da vítima.

A vítima disse que foi abordada para realizar o trabalho por um rapaz em um veículo Celta e quando entrou no carro, no momento em que negociavam os valores, o indivíduo anunciou o roubo utilizando de força física para tomar a sua bolsa, e joga-la para fora do veículo. Após o crime, o suspeito fugiu, mas a vítima conseguiu anotar a placa do veículo.

O suspeito levou a bolsa da vítima contendo todos os seus documentos pessoais, chaves de casa, um celular e R$ 20 em espécie.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades da Avenida José Pinto.

Durante a abordagem e busca pessoal a PM localizou alguns pertences da vítima.

O suspeito foi reconhecido pela mulher. O infrator informou que jogou fora a bolsa junto com os documentos e outros objetos.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido a Delegacia de Polícia.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência N° 2021.54599.