Homem é preso em flagrante pela Polícia Civil por homicídio qualificado e lesão corporal

A Polícia Civil de Matupá (695 km ao norte de Cuiabá) prendeu em flagrante nesta sexta-feira (26) um homem de 25 anos, apontado como autor de um homicídio ocorrido horas antes na cidade.

A Delegacia do município foi comunicada de que uma pessoa deu entrada no hospital de Matupá com ferimentos provocados por arma cortante e apurou que a vítima foi a óbito, antes mesmo de conseguir qualquer declaração.

Diante das poucas informações, a equipe de investigação se dirigiu até o local onde ocorreu a agressão e localizou um pedaço de uma faca e um capacete, ambos utilizados para agredir a vítima.

A vítima foi posteriormente identificada como Jair Alves Pereira, de 27 anos, e encontrada caída no início da manhã, em frente a um estabelecimento comercial no bairro União.

Foram realizadas outras diligências e os policiais localizaram testemunhas do crime e também outra vítima que teria sido agredida pelo suspeito. Com base nas características obtidas do suspeito, a equipe policial realizou levantamentos e conseguiu chegar à identidade dele.

O homem foi abordado em sua residência, quando se preparava para fugir. Encaminhado à delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo delegado Waner dos Santos Neves pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal dolosa.