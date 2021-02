Homem é preso após mostrar órgão genital para menina de 10 anos

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) pelo crime de atentado ao pudor, nesse sábado (20), no bairro São Cristóvão II, em Primavera do Leste (MT). Ele mostrou o órgão genital para uma menina de 10 anos no momento em que a garota seguia para um mercado.

Em conversa com a equipe do Agora MT, a mãe da vítima relata que mandou sua filha ir ao mercado e quando a menina retornou, chegou chorando em casa.

Ao perguntar o que estava acontecendo, a menor disse que um homem teria assediado ela com palavras e assovios. Orientada por vizinhos, a mãe pediu novamente para a filha ir ao mercado e ficou vigiando, momento em que a mulher avistou o homem com as vestes no joelho e mostrando o órgão genital para a menina e para mais algumas pessoas próximas.

Moradores ficaram revoltados com situação e queriam linchar o acusado.

A Polícia encaminhou o acusado para a Central de flagrantes para as providências que o caso querer.