Um idoso de 75 anos sofreu um acidente ao cair um em uma cratera com seu veículo, na noite deste domingo (07), no bairro Ana Carla em Rondonópolis – MT.

O idoso que é morador do bairro estava na Rua 19 que é a última do bairro e em um momento de desatenção caiu com o seu veículo Santana dentro do buraco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no local e retirou o idoso do buraco, ele não teve ferimentos e recusou atendimento médico.