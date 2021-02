Idoso é assassinado e corpo é encontrado com sacola amarrada no pescoço

Um idoso de 81 anos identificado como José Pereira foi brutalmente assassinado no local em que trabalhava na região central de Tangará da Serra (MT). O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12). O idoso comercializava plantas medicinais.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado por uma funcionária do comércio que chegou no local para trabalhar. O corpo estava cheio de hematomas e com uma sacola amarrada no pescoço.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito.

Ainda conforme informações, José não morava no comércio, mas como o local estava sendo furtado com frequência, o comerciante resolveu dormir no estabelecimento na tentativa de proteger seu negócio. O idoso já havia registrado Boletins de Ocorrência de furto no estabelecimento.

Equipes da Polícia Militar, Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) compareceram no local.

José Pereira era pioneiro no município e tinha acabado de completar 81 anos no último dia 11/02.

O caso do crime segue sendo investigado.