Idoso é atingido no rosto com golpes de enxada após discussão com ‘amigo’

Um idoso de 66 anos foi atingido por um golpe de enxada no rosto após uma discussão com um ‘amigo’ na noite deste domingo (28), na rua São Francisco, bairro Rosa Bororo, em Rondonópolis (MT).

De acordo com informações apuradas no local, o suspeito chegou pedindo dinheiro para o idoso, momento em que iniciaram uma discussão. O suspeito agrediu a vítima com um golpe de enxada no rosto.

Após o crime, o suspeito fugiu. A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O idoso foi socorrido encaminhado para o Hospital Regional.

A PM realiza rondas em busca do suspeito.