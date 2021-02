Idosos com 85 anos ou mais começam a ser vacinados neste sábado 

Inicia neste sábado (13) em Rondonópolis-MT a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 85 anos ou mais. A vacinação será feita neste sábado em sistema drive thru no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas) das 8h às 17h.

Para receber a vacina os idosos que tenham 85 anos ou mais devem levar o CPF, um documento de identificação com foto e Cartão SUS (caso a pessoa possua um), bem como cartão de vacinação caso tenha.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que mesmo com chuva a vacinação será realizada no sistema drive thru no Ceadas, já que o local conta com espaço coberto para estacionar os veículos para que os idosos recebam a vacina.

Cronograma de vacinação

Entre os dias 15 (segunda-feira) e 19 (sexta-feira) a vacinação ocorre no Auditório da Prefeitura de Rondonópolis. Devem se dirigir ao local, os profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da coronavac no mesmo local. A vacinação é exclusiva para aplicação da segunda dose da vacina coronavac do lote 202009014. Os horários para aplicação serão das 8h Às 11h e das 13h às 17h.