Investigação sobre tentativa de latrocínio é concluída com prisão e apreensão de envolvidos

A Polícia Civil de Campo Novo dos Parecis (MT) concluiu a investigação sobre uma tentativa de roubo seguido de morte com a prisão e indiciamento de um adulto pelo crime. Um adolescente, que também teve participação confirmada na tentativa de latrocínio responde por ato infracional análogo ao crime e está internado em uma unidade do Sistema Socioeducativo do estado.

O crime ocorreu na noite do dia 16 de janeiro deste ano. De acordo com o delegado Honório Gonçalves Neto, a vítima, de 52 anos, foi rendida pela dupla, que invadiu a casa para roubar uma caminhonete. O dono da residência reagiu e foi atingido por dois disparos de arma de fogo e os dois criminosos ainda desferiram golpes de faca. Em seguida, os dois fugiram do local pulando muros da vizinhança.

A vítima foi encaminhada para atendimento em um hospital da cidade, onde passou por procedimento cirúrgico.

A partir das investigações na Delegacia de Campo Novo dos Parecis, os policiais civis chegaram à identificação dos envolvidos na tentativa de latrocínio.

Com base nas informações coletadas, o delegado representou pela prisão do adulto e pela internação do adolescente.

O adulto teve a prisão cumprida durante uma outra ocorrência de flagrante envolvendo tráfico de drogas. Depois do cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à unidade prisional de Campo Novo dos Parecis.

Já o adolescente estava foragido, mas no último domingo (07.02), após monitoramento, os policiais civis conseguiram a localização dele, que foi aprendido em um comércio da cidade. No momento da abordagem, ele tentou resistir. Após o cumprimento do mandado de apreensão, ele foi encaminhado a uma unidade do Sistema Socioeducativo em Cuiabá.

O inquérito e o ato infracional sobre o crime foram concluídos e encaminhados à Justiça.