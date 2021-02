Jogador de golfe, Tiger Woods capota carro e é levado para hospital

Principal nome do golfe nos últimos anos, Tiger Woods sofreu um acidente automobilístico nesta terça-feira (23). O carro que o jogador dirigia capotou na região de Rancho Palos Verdes, na California, nos Estados Unidos. Woods foi resgatado com sinais vitais preservados, mas com algum tipo de fratura no corpo, segundo relatos da mídia norte-americana.

As TVs daquele país mostraram o carro identificado como sendo de Woods, que estava sozinho no veículo. Na imagem, é possível perceber que o carro sai da estrada, invade uma área gramada e tem a parte da frente completamente destruída. Segundo a polícia de Los Angeles, o acidente já está sendo investigado, mas não há indícios de ingestão de bebida alcoólica ou uso de drogas por parte do atleta.

O acidente aconteceu pouco depois das 7h da manhã, no horário local. O golfista foi retirado das ferragens por socorristas e levado de ambulância para um hospital da região. Nesse hospital, teve de passar por uma cirurgia, como informou seu agente Mark Steiberg.

“Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia e sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está passando por uma cirurgia e agradecemos sua privacidade e apoio”, disse Steinberg.

Woods, hoje com 45 anos, já se envolveu em outro acidente grave de carro. Em 2017, ele justificou fazer uso de medicamentos fortes ao ser encontrado desmaiado ao volante. Apesar da alegação, o atleta chegou a ser preso.

Woods é o atual número 50 do ranking, mas está na história como um dos melhores do esporte. Ao todo, são 15 conquistas de Majors, os quatro torneios mais importantes do golfe.