Jovem dispensa drogas, mas é flagrado e preso pela Força Tática

Um jovem de 18 anos foi detido pela equipe da Força Tática na noite dessa terça-feira (23), na Vila Mariana, em Rondonópolis (MT). Com o rapaz, a polícia apreendeu duas porções de substância análogas à maconha e R$ 460 em dinheiro.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima informando sobre tráfico de drogas em um bar de esquina desativado. A equipe tático comando, em patrulhamento pelo local, visualizou o suspeito ao celular. No momento em que o indivíduo percebeu a presença da polícia, dispensou duas porções de substância análogas à maconha.

Com o suspeito, a polícia também encontrou o dinheiro, quando o rapaz confessou que era resultado das vendas de entorpecentes.

O indivíduo disse ainda que em sua casa tinha uma caixa de sapatos escondida no quarto com o restante da droga que estava comercializando. O ser verificado o que dito, os policiais localizaram mais oito porções de substância análoga à maconha.

De acordo com o tenente Melechco, o rapaz completou 18 anos recentemente, mas já tinha passagem como menor infrator. “A gente lamenta. Alguns jovens tentam uma vida que não é fácil no meio do crime, mas com a Força Tática em Rondonópolis, onde a águia pisa vagabundo não cria”, pontua.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o indivíduo foi encaminhado até à 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência nº: 2021.50856.