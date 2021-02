Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas e estelionato

Um jovem que utilizava uma quitinete no bairro CPA IV para atuar com a venda de drogas e com a aplicação de golpes pela internet foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (16), durante verificação de denúncia anônima realizada pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O suspeito, de 23 anos, foi surpreendido em posse de porções de entorpecentes e outros materiais relacionados aos crimes de tráfico de drogas e estelionato.

As investigações iniciaram após denúncia anônima feita via 197 que relatava a atuação de um jovem com o comércio de entorpecentes. Segundo as informações, o suspeito deixava o portão da quitinete no bairro CPA IV apenas encostado para que usuários entrassem no local para adquirir e consumir drogas.

Ainda segundo a denúncia, o jovem estaria envolvido com a aplicação de golpes cometidos por meio de sites de compra e venda de produtos pela Internet.

Com base nas informações, os investigadores da DRE foram até o endereço onde realizaram a abordagem do suspeito, comunicando sobre a averiguação de denúncia. O investigado permitiu a entrada dos policiais na residência, onde foram encontradas porções de maconha e caderno com dados pessoais de terceiros.

Em continuidade as buscas, foi encontrada uma caixa com rolos de plástico filme (utilizado para embalar a droga) e um vidro de substância usada para transformar pasta base em cloridrato de cocaína, dinheiro em espécie e vários papéis com anotações que evidenciam golpes realizados através de site de compra e venda pela Internet.

Diante das evidências, o jovem foi conduzido à DRE e após ser interrogado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.