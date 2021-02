Live ocorre em prol ao tratamento de Pietro em Rondonópolis

Uma live ocorre neste domingo (28), às 19h, para ajudar no tratamento médico do Pietro, criança de 5 anos que precisa de ajuda para fazer cirurgia. Ele nasceu com malformação.

A família do garoto precisa de R$ 4 mil para o início do tratamento cirúrgico. A live acontece pela página do facebook do Portal Agora MT e será comandada pelo jornalista da TV Cidade Werley Gonçalves.

O garoto busca tratamento para o fêmur que não está se encaixado na bacia e a criança possui deformações nos pés o que o impossibilita de andar.

A família viaja com o menino para o hospital Sara Kubitschek, em Brasília, na terça-feira (2), para o início do tratamento cirúrgico. Eles vão passar cerca de 40 dias em Brasília.

.