Luthero está preparado para receber jogos do Estadual 2021

O Estádio Luthero Lopes está pronto para receber os jogos do Campeonato Mato-grossense de Futebol de 2021. O estádio já foi vistoriado pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, que atestaram as condições de uso do local e aguarda apenas a liberação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizando a realização dos jogos.

De acordo com Rosiane Prado, gerente administrativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ainda há alguns reparos que serão feitos durante a semana, como a poda do gramado e outros, mas o Luthero está em plenas condições de receber os jogos a partir do sábado. “As cabines estão boas, os vestiários também, mas tem pequenas coisas, como a poda do gramado, que vamos fazer durante a semana, para estar tudo preparado, mas no dia vai estar tudo pronto e estamos preparados para receber esse espetáculo”, informou.

Ela completa informando que o gramado do estádio está em boas condições e receberá apenas uma poda para o jogo do sábado, da mesma forma que os vestiários e cabines de imprensa, que foram reformados no ano passado.

O primeiro jogo no Luthero Lopes já deve acontecer no sábado (27), quando a equipe da cidade, o União, recebe o Luverdense, de Lucas do Rio Verde, uma das mais fortes e estruturadas esquipes do estado. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o jogo será restrito ao público.