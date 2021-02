Madeireira é multada pelo Batalhão Ambiental por irregularidades

Uma equipe do Batalhão de Proteção Ambiental da 1ª Companhia identificou, durante uma fiscalização de rotina realizada na terça e quarta-feira (23 e 24), irregularidades nas licenças de uma madeira localizada em Várzea Grande.

Durante a inspeção, os militares encontraram duas situações que geraram a ação policial. Na primeira, a divergência estava em 105,2797 metros cúbicos de madeira serrada a mais que no saldo do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora), mas não encontrada no pátio da empresa. Logo, a madeira foi vendida e não declarada no sistema.

Na segunda, foram encontrados no depósito da empresa 5,8528 metros cúbicos de madeira serrada que não constavam no Sisflora. Nessa situação, a madeira foi apreendida e o proprietário ficou como fiel depositário.

Devido à irregularidade, o dono da empresa foi multado em R$ 33.339,75 mil. Foram emitidos auto de inspeção e infração, além dos termos de apreensão e depósito e a notificação. A madeira apreendida foi encaminhada a Delegacia Estadual de Meio Ambiente.