Mãe de Ísis Helena é encontrada morta em cela

Jennifer Natalia Pedro, acusada pela morte da filha Ísis Helena, foi encontrada morta em sua cela na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, de Tremembé (SP), nesta segunda-feira (22).

A mulher foi achada pelos agentes penitenciários da P1 de Tremembé com um lençol no pescoço.

Segundo relatou ao R7 o advogado da mulher, William César Pinto de Oliveira, a causa da morte ainda não foi identificada, e dependerá de um exame necroscópico realizado hoje pela manhã, além de outras perícias e investigações.

Um inquérito policial e um procedimento administrativo interno deverão ser instaurados para apurar os fatos.

A reportagem solicitou uma nota à SAP-SP (Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo) a respeito do caso. Até o momento, não houve resposta.

O caso

Em março do ano passado, Ísis Helena, de 1 ano e 10 meses, teve o corpo descartado nas proximidades de um rio em Itapira, no interior de São Paulo, onde morava com a mãe, acusada pela morte da filha. Jennifer foi presa em abril, quando contou à polícia onde estava enterrado o corpo de Ísis. Ela confessou que a criança havia sofrido uma convulsão e se asfixiou com o próprio leite.

Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), a mãe mudou a versão apresentada aos policiais, e passou a sustentar que a filha teve febre, por volta da meia-noite, e recebeu o medicamento ibuprofeno.

Em seguida, Jennifer teria dado mamadeira com leite para a bebê e dormiu por volta das 4h. Às 6h15, ela teria acordado e encontrado a menina já “fria”, com “espuma e leite nos cantos da boca”.

Ainda de acordo com a versão, a menina teria sofrido convulsões e morrido por asfixia. Então, Jennifer teria se desesperado e decidido levar o corpo da menina para o rio. Em seguida, a mulher disse ter consumido drogas no mesmo local onde relatou ter abandonado a filha.