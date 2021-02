Mãe encontra aranha gigante com 200 filhotes em brinquedo do filho

Uma mãe compartilhou no Facebook uma imagem que a deixou momentaneamente em choque: uma aranha acompanhada de 200 filhotes calmamente descansando dentro do brinquedo do filho dela.

Brooke Thorpe mora na Tasmânia (Austrália) e afirma na postagem, feita na quarta-feira (10), que viu o animal em um caminhão de brinquedo, enquanto o sobrinho e o filho dela brincavam.

A mãe disse ainda que o filho de dois anos “achou a descoberta muito legal” e “está muito feliz”.

Apesar desse tipo de imagem despertar os medos mais primitivos do ser humano e receber comentários do tipo “Queime tudo”, Brooke preservou o milagre da natureza intacto.

Em entrevista ao Daily Mail, ela conta que colocou o brinquedo e os aracnídeos em um local seguro até a mãe terminar de criar os filhotes.

Caçadora, mas inofensiva

Segundo o dr. Robert Raven, um aracnologista do Museu de Queensland ouvido pelo Daily Mail, os filhotes na imagem ainda são muito novos e estão guardados dentro dessa espécie de casulo branco de seda.

O fato do invólucro ainda estar branco é sinal que a mãe acabou de começar a cuidar dos filhotes (ao longo do tempo, ele se tornará um pouco mais escuro), que ainda precisarão se desenvolver um pouco mais. Ao todo, o processo dura de duas a três semanas.

A mãe é uma aranha caçadora, uma espécie gigante e comum na Austrália. Apesar do tamanho ameaçador, ela é inofensiva para seres humanos.

O dr. Raven afirma que o melhor a fazer caso encontrar uma aranha criando a família é deixá-la em paz.