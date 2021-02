Magnani se articula para concorrer a deputado estadual

Estão cada vez mais fortes os rumores de que o atual presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani (SD), estaria se articulando para disputar o cargo de deputado estadual em 2022. Ele está em seu terceiro mandato consecutivo e sempre deixou claro que pretendia alçar voos mais altos na política.

Bem articulado e com a moral de ter sido sempre um dos vereadores mais votados em todas as eleições que disputou, inclusive sendo o mais votado em 2020, com 2.608 votos, Magnani já conta com apoio importante de ex-deputados e de lideranças espalhadas pelo estado todo, com o caminho bem pavimentado para tanto.

Mas, resta saber se seu projeto não se chocará com o do prefeito José Carlos do Pátio, que é presidente estadual do partido de Magnani, o Solidariedade, e que também deve disputar algum cargo na mesma eleição, podendo inclusive disputar o mesmo cargo, o que poderia inviabilizar suas pretensões.

Caso Pátio decida disputar outro cargo e libere seus apoiadores para votarem em Magnani, são grandes as suas chances de se eleger.

Vamos aguardar…