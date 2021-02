Maiara e Fernando curtem resort com diárias de até R$ 39 mil

Após o pedido de casamento emocionante de Fernando Zor e Maiara os dois são só alegrias. O casal acaba de desembarcar, nesta terça-feira (9), nas Ilhas Maldivas, um destino muito procurado pelas celebridades brasileiras.

Ao chegarem no local, Maiara e Fernando publicaram um vídeo sendo recebidos pelos funcionários do resort de luxo Hard Rock Maldives com muita dança e música da sertaneja com a irmã, Maraísa.

