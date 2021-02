Mariano surpreende Jake com anel de compromisso

Mariano aproveitou o Dia de São Valentim, considerado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e na Europa, surpreendeu a namorada, Jakelyne Oliveira, com um anel de compromisso.

Os dois, que se conheceram durante o reality show A Fazenda 12, da Record TV, estão passando o fim de semana de Carnaval na Ilha Malibu, em São Paulo, com amigos e familiares.

Pelas imagens compartilhadas pela ex-Miss Brasil, nas redes sociais, o sertanejo entregou o anel na frente de todos. A modelo não escondeu a felicidade e surpresa com o momento romântico.

Recentemente, em conversa com o R7, o casal contou detalhes sobre o relacionamento. “Estamos parecendo dois adolescentes bobos apaixonados”. É assim que Jake Oliveira descreveu o namoro com Mariano fora do reality. Eles confirmaram que estão vivendo um momento “incrível” juntos, de forma leve, e com cumplicidade e companheirismo.

“A gente está muito bem aqui fora, até melhor do que o esperado. Acho que todo mundo viu lá na Fazenda que eu tinha muito receio de como seriam as coisas aqui fora, quanto a vida pessoal e profissional dela e a minha também”, relembrou Mariano. “E aí, quando a gente saiu, eu senti essa compatibilidade com ela de termos os mesmos gostos e de estar na mesma sintonia tanto pessoal quanto profissionalmente. Está sendo muito legal essa fase, a gente está se curtindo muito”, completou o sertanejo.

Jake brincou dizendo que durante o confinamento eles ficaram “casados” por três meses e que agora, depois que saíram, estão namorando. “Fizemos tudo de trás para frente e, agora, a gente consegue sentir essa leveza necessária para o relacionamento. Lá dentro, rola uma pressão muito forte de jogo, regras, câmeras e aqui as coisas são completamente diferentes”, disse a modelo.