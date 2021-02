Marina Ruy Barbosa e Thiaguinho estão cada vez mais próximos

Marina Ruy Barbosa e Thiaguinho estariam se conhecendo melhor. Segundo informações divulgadas por Fabíola Reipert, no Balanço Geral SP, da Record TV, desta segunda-feira (22), os dois estariam se encontrando na casa da atriz, no Rio de Janeiro, e teriam sido vistos por vizinhos do condomínio onde ela mora.

Ainda de acordo com a jornalista, quando estão em São Paulo, Marina e Thiaguinho treinam juntos na mesma academia e, para despistar, a atriz sairia do local pela garagem dos fundos, enquanto Thiaguinho deixaria o espaço pela porta da frente.

Marina está solteira desde o fim do casamento de três anos com Alexandre Negrão, que acabou no mês passado. Thiaguinho, por sua vez, não assume nenhum relacionamento publicamente desde 2019, quando anunciou a separação de Fernanda Souza.

Procurada pelo R7, a assessoria de imprensa do músico disse que a informação não procede. A assessoria da atriz também negou o romance, por meio de nota oficial: “A atriz Marina Ruy Barbosa foi surpreendida durante a tarde desta segunda-feira (22/02) com a notícia de que estaria vivendo um romance com o cantor Thiaguinho. Por meio de sua assessoria de imprensa, a artista vem a público negar tal informação. A notícia não procede. E em respeito a sua imagem e a do colega, pede aos veículos de comunicação que não propaguem essa mentira”.

Pelas redes sociais, Marina falou sobre o assunto: “Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida. Não consigo nem acompanhar”.