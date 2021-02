Mato Grosso atinge a marca de R$ 5,4 bilhões arrecadados em tributos

Até a primeira quinzena de fevereiro, foram recolhidos mais de R$ 5,4 bilhões aos cofres públicos do estado em tributos, taxas, multas e contribuições. Os dados registrados, no dia 15 deste mês, fazem parte do “Boletim Impostômetro’ da Fecomércio-MT, que confirma o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços) como a maior fatia da arrecadação.

Já sobre a renda e propriedade da população, o Imposto de Renda (IR) lidera em recolhimento.

O montante arrecadado no estado configura 1,25% do total no país, que soma R$ 371,2 bilhões. São Paulo representa 37,39% da fatia nacional, com R$ 132,3 bi arrecadados, seguido pelo estado do Rio de Janeiro, com 13,78% (R$ 50,6 bi), e Distrito Federal, com 6,67% (R$ 23,1 bi) até a data.

Além de divulgar o valor pago em tributos pela população mato-grossense, o ‘Boletim Impostômetro’ traz, ainda, informações sobre questões tributárias do estado e do país.