Mato Grosso inicia distribuição da segunda dose da vacina

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), inicia nesta segunda-feira (08) a distribuição da segunda dose de vacina contra Covid-19 para os polos regionais do interior de Mato Grosso.

Os municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães já iniciaram a retirada de parte do quantitativo estimado das segundas doses da vacina via transporte terrestre; as cidades integram a Regional da Baixada Cuiabana.

A partir desta segunda, devem receber a segunda dose da vacina as Regionais de Rondonópolis, Diamantino, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Cáceres, Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Juína, Juara, Sinop, São Felix do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Peixoto de Azevedo e Colniza.

Até o momento, o Estado de Mato Grosso recebeu cerca de 161 mil doses do Ministério da Saúde. Conforme previsto no Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 em Mato Grosso, após a distribuição do imunizante aos polos Regionais de Saúde, os municípios fazem a retirada da vacina no polo que contempla a sua região. Em seguida as gestões municipais executam as estratégias de vacinação.

De acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde, nesta primeira fase serão vacinados os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, povos indígenas aldeados, pessoas institucionalizadas com deficiência e pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais.