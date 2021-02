Mato Grosso registra 40 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas 

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou no final da tarde desta quarta-feira (17) os números relacionados ao novo coronavírus em Mato Grosso. De acordo com os dados, foram registradas 40 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 5.544 óbitos desde o início da pandemia no Estado.

A secretaria ainda notificou, de terça (16) para quarta-feira, 1.710 novos casos da doença. Em Mato Grosso, já são 237.239 confirmações do novo coronavírus, 7.582 pessoas estão em isolamento domiciliar e 223.022 já recuperaram da doença.

Quanto às internações, há 316 pacientes em UTIs públicas e 268 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 74,7% para UTIs adulto e em 33% para enfermarias adulto.

Entre os dez municípios com maior número de casos estão: Cuiabá (50.506), Rondonópolis (17.448), Várzea Grande (15.136), Sinop (12.348), Sorriso (10.028), Tangará da Serra (9.760), Lucas do Rio Verde (8.996), Primavera do Leste (7.060), Cáceres (5.358) e Nova Mutum (4.911).