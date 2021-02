Mauro Mendes entrega 10 novas UTIs para Covid-19

O governador Mauro Mendes (DEM) esteve na manhã dessa terça-feira (9) em Primavera do Leste, onde inaugurou 10 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas para o tratamento da Covid-19. As novas UTIs serão instaladas no Hospital São Lucas e atenderão pacientes com a doença de toda a região.

Segundo Mendes, a intenção do Governo em abrir novas vagas nos hospitais para tratamento de pacientes com a Covid-19 é evitar um possível estrangulamento do sistema, como ocorre em outros estados brasileiros. “Até o presente momento estamos indo bem. Nessa área não dá para fazer comemorações. A população tem que ter consciência de que o distanciamento, as medidas não farmacológicas, que todos já conhecem, elas são pela ciência o passo ainda mais importante, mais relevante para prevenir a disseminação do vírus e o aumento do contágio, e consequentemente, o aumento da demanda por unidades hospitalares, enquanto a vacina, que já começou no Brasil inteiro, mas numa escala bem menor do que gostaríamos”, afirmou o governador.

Ele ainda anunciou que tem feito um esforço para tentar comprar vacinas para serem distribuídas em Mato Grosso, mas não tem conseguido, já que os laboratórios que fabricam os imunizantes têm priorizado vender para os governos federais.

Mauro Mendes ainda anunciou que já abriu 20 novos leitos de UTIs em Cuiabá, além de mais 10 novas UTIs em Sinop e mais 10 novos leitos em Rondonópolis, o que deve acontecer pelos próximos dias.

O governador esteve acompanhado do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, do prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB), e outras lideranças políticas regionais.