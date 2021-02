Max cita “eleição fácil” e promete continuidade de gestão Botelho

O novo presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), afirmou que a eleição que o conduziu ao comando da Casa foi a “mais fácil” já disputada em sua trajetória política.

Ele assume o Legislativo pouco mais de 24 horas depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado suspendeu o pleito realizado no ano passado e que havia reconduzido Eduardo Botelho (DEM) à presidência.

“Confesso que não esperava ser presidente neste biênio. Tinha esse sonho, esse projeto, esse desejo e as coisas aconteceram. Essa, com certeza, foi a eleição mais fácil que já disputei. E isso foi possível com a articulação do Botelho e dos demais deputados. Uma eleição bastante tranquila”, discursou.

“Prometo fazer meu máximo, meu melhor, para poder, com muita humildade, conversa, diálogo e compromisso com dinheiro público, honrar cada deputado que me deu a oportunidade de ser presidente pelos próximos quase dois anos”, emendou.

Ainda em seu discurso, o presidente disse que dará continuidade a ações realizadas pela gestão de Botelho.

“Vai ser a continuidade, sem continuísmo. Porque fizemos muito nesses últimos dois anos e queremos fazer mais nos próximos dois”, resumiu, sem detalhar as ações.

A chapa recebeu 20 votos, durante votação realizada em sessão na noite desta terça-feira (23).

Foram registrados dois votos em branco e um contra. A única ausência foi do deputado Valdir Barranco (PT), que está internado em São Paulo, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Homenagens

Max Russi usou parte de seu discurso para enaltecer o trabalho de seu antecessor.

“Botelho, você sai da presidência de cabeça erguida. Você foi um grande presidente. Ninguém ganha três eleições, em um parlamento com 24 deputados, se não liderar com maestria”, disse.

“O senhor sai da presidência sem ter tido nada que desabonasse sua condução. Um jeito simples, caboclo, pessoa de coração gigante. Vou me inspirar em sua forma de gestão”, emendou Russi, para, logo em sequência, citar cada um dos deputados da Casa.

O presidente também falou um pouco de sua trajetória política, que teve início como vereador no município de Jaciara, cidade onde também foi prefeito por duas ocasiões.

Lembrou ainda as disputas como deputado estadual e também suas passagens pelas secretarias de Estado de Assistência Social e da Casa Civil.