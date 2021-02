Militância de Pátio lança sua esposa para deputada

Parte da engajada militância que apoia o prefeito reeleito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), quer ver a esposa do gestor, Neuma Moraes, disputando um cargo de deputada em 2022. A conversa ainda circula em tom baixo pelos bastidores da política local, mas pode ganhar força pelos próximos meses, a depender de como de como o prefeito pretende se articular para esse pleito.

Bastante popular, contando inclusive com um bairro com seu nome em Rondonópolis, dona Neuma, como é mais conhecida, tem todas as chances de sucesso nas urnas, a depender de alguns fatores.

O primeiro deles tem a ver com a definição da própria possível candidata de que pretende disputar um cargo de deputada estadual ou federal. Caso vá para estadual, tem todas as chances de se eleger, pois os votos do eleitorado de seu marido são mais do que suficientes para lhe garantir o mandato. Em caso de pretender ir à federal, a disputa é mais acirrada e dona Neuma teria que correr o estado atrás de apoio e de mais votos, o que torna sua empreitada bem mais complicada.

O segundo fator, esse bem mais relevante, é saber por onde passarão as articulações de Pátio e se ele pretende ou não disputar algum cargo eletivo em 2022. Caso vá se afastar da prefeitura e deixar o cargo de prefeito para seu vice, Aylon Arruda (PSD), resta saber qual cargo disputará.

Como um dos nomes de maior expressão da política estadual, há quem defenda que o atual prefeito de Rondonópolis deva se aventurar na disputa do cargo de governador, o que é pouco provável, pois exigiria uma estrutura partidária maior que Pátio tem hoje, além de muito dinheiro. O mesmo se aplica ao cargo de senador, que também é um sonho acalentado por muitos apoiadores do político.

Então, caso Pátio decida sair à federal, caberia à dona Neuma sair à estadual, e vice-versa.

Mas, o simples fato de o nome da esposa do prefeito ser cogitada para disputar um cargo de deputada em 2022 pode denotar que Pátio, ao contrário do que todos esperam, na verdade esteja pensando em permanecer no cargo até o final do mandato, frustrando os planos de seu vice.

Mas tudo ainda não passa de especulação e só o tempo dirá como tudo vai acontecer.