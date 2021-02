Ministro da Infraestrutura garante extensão da Ferronorte para Cuiabá e Lucas do Rio Verde

A aprovação do novo Marco Regulatório das Ferrovias pelo Senado, em votação prevista para o dia 24, vai garantir autorização para a extensão dos trilhos da Ferronorte para Cuiabá e depois Lucas do Rio Verde – a chamada Ferrovia ‘Senador Vicente Vuolo’. A garantia foi dada nesta terça-feira, 9, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante reunião com os senadores Wellington Fagundes (PL) e Jayme Campos (DEM) e com o líder do Governo, Fernando Bezerra (MDB-PE).

Uma série de emendas será apresentada pelos dois senadores ao projeto original. Ao mesmo tempo, o Ministério da Infraestrutura, segundo explicou o ministro, irá determinar a avaliação dos estudos encaminhados pela concessionária à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A Ferronorte deverá ser a primeira ferrovia brasileira a ser construída pelo regime simplificado de autorização. “Sou entuasiasta da Ferronorte” – disse o ministro.

A par dos entendimentos, o senador Jayme Campos se disse satisfeito com o resultado da reunião e foi taxativo ao afirmar que “a Ferronorte será uma realidade”. Ele fez questão de destacar que “o sonho do povo cuiabano, do povo mato-grossense, do senador Vicente Vuolo, será uma realidade”. Jayme previu que entre o final de abril e o início de maio, seja expedida a autorização, em evento em Cuiabá com a presença do ministro da Infraestrutura e também do presidente Jair Bolsonaro.

“Além do caráter histórico, a autorização para implantação da extensão da Ferronorte garante investimentos no Estado na ordem de R$ 8,5 bilhões pela concessionária Rumo, com a geração de milhares de empregos e avanços na nossa economia” – salientou Fagundes.

Na reunião com Freitas, o senador Wellington Fagundes fez questão de destacar o trabalho realizado com Jayme Campos junto ao Tribunal de Contas da União, ANTT e Ministério da Infraestrutura para garantir a renovação antecipada da concessão da malha paulista. Esse fator, segundo o senador do PL, foi determinante para que a concessionária possa implantar novos trilhos em Mato Grosso.

De acordo com o projeto acordado pelos senadores com o Ministério da Infraestrutura, a Rumo irá expandir os trilhos de Rondonópolis, onde possui o maior terminal de cargas da América do Sul, em direção a Campo Verde, Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde.

A direção da empresa informou que já adquiriu inclusive áreas para a construção dos terminais de carga nesse novo trecho.

OUTRAS FERROVIAS

Presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, Wellington Fagundes destacou que o entendimento firmado em torno do Projeto de Lei 257/2018 pode ser classificado como “excelente para o Brasil”. O projeto permite avançar as ferrovias para o Centro-Oeste em função da grande capacidade de produção. Além da Ferronorte, os senadores trabalham para viabilizar a implantação da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), que liga Água Boa à Ferrovia Norte-Sul, e também da Ferrogrão, de Sinop a Miritituba (PA).

“Isso vai trazer mais competitividade. Queremos as ferrovias funcionando e com fretes mais acessíveis, levando nossa produção e trazendo os insumos mais baratos” – frisou Fagundes.