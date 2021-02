Monitorado por tornozeleira eletrônica é baleado e morre

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite deste sábado (27), no bairro Jardim Alvorada, em Rondonópolis (MT). O rapaz ainda não foi identificado, mas aparenta ter cerca de 30 anos. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações de testemunhas, o rapaz estava sentado em um banco na rua M, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta. As primeiras informações apontam que a vítima foi atingida por um tiro no pulso e outro no peito.

Após ser atingido pelos disparos, o rapaz saiu correndo e caiu na avenida A.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e cercou o local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o endereço e constatou o óbito.

Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foram acionadas.