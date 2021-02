Monte Etna volta a entrar em erupção no sul da Itália

O Monte Etna, na Itália, voltou a entrar em erupção nesta terça-feira (16), com uma forte atividade explosiva da cratera sudeste e a emissão de uma alta nuvem de cinzas de lava que se dispersa para o sul.

A principal explosão ocorreu na cratera sudeste, uma das quatro do Etna, o vulcão mais ativo da Europa. Os registros começaram a ser detectados a partir das 16h10 (horário local).

Até o momento, não há informações de nenhum tipo de danos aos moradores

Localizado na ilha da Sicília, no sul da Itália, o vulcão tem mais de 3,3 mil metros de altitude.

Com o cair da noite, o rio de lava na encosta do Etna pôde ser visto da cidade de Catania, que fica cerca de 35 quilômetros ao sul do vulcão.

Apesar do espetáculo visual, a cidade não correu risco de ser atingida. A coluna de fumaça e cinzas, no entanto, fez as autoridades fecharem o aeroporto local para pousos e decolagens.

Segundo as autoridades, a atividade vulcânica na região se intensificou após um tremor no último sábado, culminando com diversas erupções.