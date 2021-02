Moradores reclamam de buracos e ‘descaso’ do Poder Público

Moradores do bairro Vila Rosely, em Rondonópolis, estão indignados com os buracos que estão tomando conta da via. Segundo eles, os acidentes no local já estão fazendo parte da rotina de quem mora ou passa pela via.

Um dos pontos que está praticamente intransitável é a rua Dacuí, onde mora há 20 anos a dona Maria Aparecida. Ela conta que os carros estão passando por cima das calçadas, já que na rua não tem como passar. “Aqui é um bairro onde passam muitos carros e o Poder Público não vê isso. O carro usado por meu sobrinho estragou ao passar pelo buraco” disse ela.

Procurada pelo AGORA MT, a Sinfra informou que já incluiu na programação para ser feito o reparo da via. Eles não informaram a data, mas deve ocorrer pelos próximos dias.