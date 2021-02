Moradores reclamam de praça abandonada e sem iluminação

Os moradores do Residencial Rosa Bororo não estão satisfeitos com a atual situação em que se encontra a praça do bairro, em Rondonópolis (MT). O abandono e o mato alto no local impedem com que a praça seja frequentada.

No espaço tem parquinho, academia popular e outras atrações, mas não tem iluminação pública.

“Já faz muito tempo que está nessa situação. Escuridão, mato, não tem família nenhuma aqui. Fizeram para lazer, mas não tem ninguém. Não tem como usar esse lugar” desabafa o morador, José Silva.

José ainda afirma que tem um lote no bairro e teve o padrão de energia furtado.

“A minha caixinha do padrão foi furtada. Na rua onde moro tem nove padrões que não acendem. Três caixinhas foram furtadas, a minha e a dos vizinhos. As ruas estão muito escuras, aí fica muito fácil para as pessoas fazerem esse tipo de coisa” relata o operador de máquinas José.

Nota da Prefeitura

Rosa Bororo

A manutenção de praças públicas é feita por duas secretarias municipais, meio ambiente e esporte e lazer, que solicitam os serviços para a contratada, que normalmente é a Coder.

A Semma informa que vai encaminhar essa solicitação para Coder para que seja feita a limpeza no local, porém aguarda a pactuação do contrato entre as partes.