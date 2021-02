Motociclista entra na contramão e acaba atropelado

Um motociclista distraído ficou ferido após entrar na contramão e ser atropelado por uma caminhonete. O acidente aconteceu na tarde de hoje (1º) na região central de Rondonópolis, pouco das 15 horas, e o motociclista teve ferimentos leves.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista seguia com sua Honda Titan de cor vermelha pela Rua Pedro Ferrer e, no momento em que entrou na contramão na Avenida Marechal Dutra, acabou colidindo de frente com uma caminhonete Chevrolet D10 que vinha em sentido contrário.

O motociclista estava indo para o trabalho no momento do acidente. Já o motorista da caminhonete disse que tentou frear assim que se viu de frente com o motociclista, mas não teria tido tempo para isso.

O motociclista foi atendido pelo Samu e saiu consciente do local para receber cuidados médicos.