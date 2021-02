Motociclista morre atropelado por carreta na BR-163

Um jovem de 24 anos, identificado como Woodley de Cosse, de origem haitiana que estava morando em Rondonópolis, morreu no início da tarde desta sexta-feira (5) na BR-163, km 116, no Parque Industrial Vetorasso. O acidente aconteceu em frente a uma empresa de defensivos agrícolas.

A vítima voltava do serviço, um frigorifico que também fica na BR- 163, com um colega de trabalho na motocicleta. Em certo momento, o condutor perdeu o controle ao passar por um tachão refletivo (conhecido como tartaruga) e acabou caindo para a pista ao lado onde vinha uma carreta.

A colisão foi em um dos eixos traseiros. O jovem morreu na hora e o outro foi socorrido com uma fratura no braço e levado ao Hospital Regional.

O motorista do caminhão não parou no local. Chovia muito no momento do acidente.

A Perícia Técnica esteve no local para analisar a causa do acidente.