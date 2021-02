Embora sejam maioria no trecho sob concessão da BR-163, em Mato Grosso, os veículos de carga tiveram participação em apenas 1/3 dos acidentes com vítimas em 2020. O levantamento da Concessionária Rota do Oeste aponta que os motociclistas são os que mais se envolvem em ocorrências com feridos e mortos, representando mais da metade dos casos atendidos pelas equipes de resgate.

Ao longo dos 850,9 quilômetros sob concessão trafegam, em média, 65 mil veículos por dia. Destes, 59% são compostos por carretas e caminhões e 41% por veículos passeio e motocicletas, sendo que as motocicletas representam menos de 2% do fluxo registrado pela empresa. Em contrapartida, os veículos de carga tiveram envolvimento em 33,7% dos registros com vítimas e ocupa o segundo lugar no ranking, na sequência estão os veículos de passeio (30,3%). Já as motocicletas participam de 50,5% das ocorrências com mortos e feridos e estão no topo do ranking. Em uma ocorrência pode existir a participação de vários tipos de veículos, por isso a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, pontua que o levantamento da Concessionária reforça o alerta feito rotineiramente “os motociclistas precisam adotar uma postura mais cautelosa na rodovia e os outros condutores devem ter mais cuidados com esse público também”.

Sobre os motoristas de carretas e caminhões, Ferreira comenta que o envolvimento relativamente reduzido nas ocorrências com vítimas, se dá pela cautela e cuidado do motorista profissional durante as viagens. “Eles são muito mais presentes e ativos na BR-163 e ainda assim têm uma participação considerada baixa, se comparado com o cenário. Avaliamos isso como uma maior conscientização desses motoristas, que estão sempre passando por reciclagens, palestras, recebendo orientações nos mais variados espaços”.

Registros mais comuns – Entre os veículos de carga, as ocorrências com vítimas mais recorrentes são: tombamento, colisão lateral, colisão traseira, colisão transversal (geralmente com motos). Já os registros sem vítimas mais frequentes são as colisões traseiras, laterais, tombamentos e saídas de pista.

Mais uma vez, a Rota do Oeste chama a atenção para o cumprimento da legislação de trânsito e a cautela durante a direção de veículos. “Observamos que muitos casos seriam evitados se as leis fossem cumpridas e se a atenção estivesse realmente voltada ao tráfego. Excesso de velocidade, uso de equipamentos eletrônicos e as manobras irregulares são condutas que geralmente resultam em acidentes”, finaliza.