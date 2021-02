Motorista desvia de buraco e bate em motociclista no Parque Universitário

Um acidente envolvendo um veículo Fiat Uno de cor branca e uma motocicleta Honda Titan CG 150 de cor azul aconteceu na noite desta segunda-feira (01), bairro Parque Universitário em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista do carro, ele seguia pela Rua Ademir Jota Ribeiro e no cruzamento com a Rua Flaviano Costa ele foi desviar de um buraco e não teve como evitar a colisão.

O motociclista teve escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e socorrido para uma unidade hospitalar.

O motorista do Uno permaneceu no local por todo o período.