Motorista é preso após dirigir embriagado e provocar acidente

Um homem foi preso pela Polícia Militar após provocar um grave acidente na Avenida Irmã Bernarda, na região do bairro Conjunto São José. O fato aconteceu por volta de 22h40 dessa sexta-feira (5) e não houve feridos.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, testemunhas teriam afirmado que o motorista R.G.O.S., de 26 anos, seguia pela Avenida Irmã Bernarda em alta velocidade em seu veículo Ford Ka de cor preta, quanto em dado momento perdeu o controle do mesmo e bateu em um veículo VW Gol que estava estacionado na via, capotando em seguida.

Assim que chegaram ao local, os policiais prenderam o motorista, que estava em visível estado de embriaguez e assim que foi feito o teste do bafômetro, foi constatado um resultado de 1,2 Mg/L de álcool no sangue do indivíduo, que foi conduzido para a 1ª Delegacia com algumas escoriações pelo corpo.

O motorista, que usava uma tornozeleira eletrônica, responderá pelos crimes de lesão corporal culposa, danos materiais e por conduzir veículo automotor sob influência de álcool.

Um outro indivíduo, T.R., também teve pequenas escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas chegando lá recusou o atendimento médico e foi embora sem maiores explicações.