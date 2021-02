Motorista fica preso nas ferragens após colidir na lateral de caminhão

O motorista de uma caminhonete ficou preso nas ferragens após colidir na lateral de um caminhão. O acidente aconteceu nesse sábado (13) na MT-358, no Trevo da Itanorte, município de Tangará da Serra e apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas fatais.

O motorista de uma caminhonete GM S10 de cor prata acabou colidindo na lateral de um caminhão que fazia o contorno na rotatória que existe no local, ficando com as pernas presas nas ferragens, precisando de uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis para retirá-lo do interior do veículo.

No momento do acidente, o homem levava uma senhora como passageira, que também ficou ferida, mas com menor gravidade e também foi levada para a UPA de Tangará da Serra para receber cuidados médicos.