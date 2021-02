Motorista invade a preferencial, deixa gestante ferida e foge do local

Um acidente envolvendo três veículos aconteceu na noite desta quinta-feira (11), no bairro Jardim Ipiranga em Rondonópolis –MT.

De acordo com as primeiras informações, na motocicleta Titan de cor azul estava um casal, sendo a mulher uma gestante e eles estavam na Rua Filinto Muller que é a preferencial.

Um veículo Uno surgiu na Rua Juscelino Kubitschek e não respeitando o sinal, invadiu e bateu na motocicleta e em seguida em outro veículo sendo um Toyota Etios.

Após causar o acidente o motorista do Uno fugiu do local, a gestante que estava na moto ficou ferida e foi socorrida pelo Samu.

Instantes seguintes, o irmão do motorista que fugiu após o acidente, esteve no local e informou que o seu irmão ficou com medo ao ver pessoas se aglomerando e decidiu sair do ambiente, mas preocupado pediu que ele prestasse os devido apoio para vítimas e veículos envolvido.