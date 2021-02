Motorista invade preferencial e provoca acidente no Jardim Tropical

O motorista de um caminhão invadiu a preferencial e acabou batendo seu pesado veículo contra uma caminhonete. Com o impacto, a caminhonete foi arremessada para dentro de um campo de futebol e o motorista do veículo acabou ferido.

O acidente aconteceu por volta de 11 horas desse sábado (6) e segundo informações, o motorista do caminhão Agrale branco seguia pela Rua Vitória, no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis, e no momento que ia cruzar a Rua Luziana Muniz, que é preferencial, acabou colidindo com seu veículo contra uma caminhonete Fiat Strada, que seguia pela outra via.

Com a força do impacto dos veículos, a Strada acabou parando dentro de um campo de futebol que existe próximo do cruzamento e o seu motorista foi retirado de dentro de seu veículo pelos socorristas do Samu reclamando de fortes dores pelo corpo.

O choque entre os veículos foi tão forte que a roda de estepe do caminhão foi arrancada do veículo e foi parar no meio do campo de futebol.

Apesar do susto, não houve vítimas fatais.