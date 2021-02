MP investiga 4 denúncias de pessoas que teriam furado a fila de prioridades

O Ministério Público Estadual investiga quatro denúncias de pessoas que teriam recebido doses da vacina contra a Covid-19, sem pertencer a nenhum dos grupos prioritários, em Rondonópolis (MT).

Ou seja, as pessoas teriam “furado” a fila de espera pela vacina. Nesta primeira etapa deveriam ser vacinados, segundo o ministério da Saúde, trabalhadores da saúde, indígena e idosos acamados ou abrigados em instituições.

O Ministério Público não repassou detalhes das denúncias para que a divulgação não atrapalhe as investigações. Vale ressaltar que as aplicações são responsabilidade das prefeituras.

Além de Rondonópolis são investigadas cinco denúncias em Cuiabá, três em Cáceres e Itiquira, duas em Tesouro, São José dos Quatro Marcos e Sinop e uma em Vila Rica, Barra do Bugres, Nova Mutum, Tangará da Serra, Serra Nova Dourada, Juína, Juscimeira, Alto Garças, Poconé, Araputanga, Várzea Grande, Sapezal, Lucas do Rio Verde, Pedra Preta, Mirassol D’oeste, São José do Rio Claro, e Chapada dos Guimarães.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso recomendou as prefeituras a assegurarem a publicidade e a transparência do processo de vacinação.