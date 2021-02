MPMT alerta sobre tentativa de golpe por WhatsApp para suposta vacinação

Várias pessoas têm recebido uma mensagem por WhatsApp, em nome de um tal de “Rafael Nunes”, que se apresenta como sendo do “Ministério Público da Saúde” e se coloca à disposição para agendar vacinação contra a Covid-19.

“Venho em meio da nossa plataforma online realizar o agendamento da sua vacinação.

Vamos lá digite ok para começar”, diz a mensagem. Em seguida, havendo retorno da pessoa, o criminoso acrescenta: “Por favor me envie o número do protocolo de 6 dígitos enviado via SMS. Vamos lá!”

O Ministério Público de Mato Grosso alerta que tal mensagem trata-se de uma tentativa de golpe. Primeiramente, porque a instituição NÃO FAZ agendamento de vacinação contra Covid-19 ou qualquer outra doença, pois não é sua atribuição e, ainda, o dito “Ministério Público da Saúde” citado pelo golpista sequer existe.

Pelas características da mensagem, se parece muito com tentativas de invasão de aparelhos celulares praticadas por golpistas com o objetivo de utilizar o número e o nome do titular da conta telefônica para solicitar dinheiro em forma de pedido de ajuda financeira ou falsas campanhas de doações humanitárias.