MT deve registrar queda de produtividade nas lavouras

Mais de 73 milhões e 900 mil sacas, essa é a estimativa do que será colhido na primeira safra de grãos em Mato Grosso. O levantamento, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apesar de expressivo, representa um ligeiro recuo de 1,3%, na comparação com o ciclo anterior. Os dados são da última publicação da Companhia, feita em janeiro.

A queda no volume produzido é prevista mesmo com aumento na área plantada, que cresceu 1,3% nesta safra. Saindo de 17 milhões e 212 mil hectares para 17 milhões e 433 mil hectares.

Bruno Fardim faz parte de um projeto que tem percorrido as regiões produtoras de Mato Grosso e Goiás. Ele explica que as equipes do Rally da Safra têm se deparado com plantios fora do período ideal.

Entenda melhor o cenário na reportagem abaixo.