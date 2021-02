Mulher quebra o braço após colisão entre motos; um dos envolvidos fugiu do local

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou em uma fratura no braço de uma mulher. O acidente aconteceu por volta de 21 horas desse sábado (20), no cruzamento da Avenida Daniel Clemente com a Rua Maria de Oliveira, no bairro Estrela Dalva.

De acordo com informações colhidas no local do acidente, um homem que seguia pela Avenida Daniel Clemente em uma motocicleta Honda Titan de cor preta acabou colidindo seu veículo contra outra moto onde estava um casal que vinha pela Rua Maria de Oliveira.

Com a força do impacto, a mulher que seguia na garupa de uma outra Titan preta conduzida por seu marido acabou tendo uma fratura exposta no seu braço esquerdo.

Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional para receber cuidados médicos. O seu esposo nada sofreu.

Já o outro envolvido no acidente fugiu do local sem procurar prestar socorro às demais vítimas. Segundo pessoas que presenciaram tudo, ele chegou a se ferir com a colisão entre as motos, mas fugiu do local sem explicações utilizando de um veículo de aplicativo.