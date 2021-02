Nas últimas 24h não há registro de óbito por Covid – 19

A prefeitura municipal divulgou nesta sexta-feira (19), a atualização do Boletim Epidemiológico e consta que 19.454 pessoas foram infectadas pela Covid – 19, dessas 18.522 pacientes se recuperaram e 486 pessoas foram vencidas pela doença e morreram.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed está ultrapassado com 200% de ocupação, no Hospital Regional também está lotado com 100% e na Santa Casa consta 80% de pacientes internados.

Em Rondonópolis 7.884 pessoas foram vacinadas, sendo 6.224 na primeira dose e 1.660 na segunda.

Nas últimas 24h, não houve mortes decorrente ao coronavírus