“Nem que a gente quisesse o asfalto seria feito”, destaca Tarcísio Gomes

“Nem que a gente quisesse o asfalto seria feito”, esta frase foi dito pelo ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes ao ser questionado sobre a situação da BR 158 entre os municípios de Ribeirão Cascalheira e Canabrava do Norte, no interior de Mato Grosso.

O trecho de 127 km, que passa pela reserva indígena de Marawadesede, não tem asfalto e esta intransitável devido as chuvas constantes das últimas semanas.

A declaração deixou produtores e empresários da região desanimados.

A alternativa para o ministro é um novo trajeto para a BR 158 contornando a reserva indígena de Marawadesede, passando pelos municípios de Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia e Alto Boa Vista.

No entanto, o governo federal ainda não tem as licenças necessárias para as obras do contorno.

“Temos a licença prévia, não a definitiva”, disse Tarcísio Gomes.

Equipes do Dnit estão trabalhando nos atoleiros para tentar devolver a trafegabilidade do trecho. São dezenas de caminhões atolados, a maioria carregados de soja. Segundo o Imea (Instituto Mato-grossenses de Economia Agropecuária) a região deve produzir nesta safra mais de sete milhões de toneladas do grão.