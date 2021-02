“Nenhum estado brasileiro tem volume de obras igual a MT”, diz Mendes

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou, na tarde desta quinta-feira (18), que nenhum estado do País se aproxima do volume de obras em execução hoje em Mato Grosso.

“O volume de obras, serviços e contratações que estamos fazendo em Mato Grosso, nenhum estado brasileiro chega perto”, disse ele, na solenidade que marcou a assinatura de ordens de serviço que totalizam R$ 620 milhões de investimentos no Estado.

As obras fazem parte do programa Mais MT e serão para construção de mais de 700 quilômetros de asfalto novo – com investimentos de R$ 429,2 milhões –; e de 40 pontes de concreto – ao valor de R$ 176,8 milhões.

“Teremos um grande número de rodovias recebendo ordens de serviço, a partir de amanhã as empreiteiras poderão entrar em campo”, afirmou o governador. Ao todo, 62 municípios de todas as regiões do Estado serão beneficiados.

Aos prefeitos presentes no evento, Mendes fez um retrospecto de medidas de recuperação fiscal adotadas ao longo dos últimos dois anos e disse ter a certeza de que Mato Grosso “está no rumo certo”.

Segundo ele, os investimentos de uma forma geral não se resumem a obras de infraestrutura, contemplando também o sistema penitenciário, a educação e a saúde pública, por exemplo.

“Para nós é uma satisfação muito grande saber que há exatamente dois anos tínhamos um Estado parcelando salários, pagando muito atrasado os seus fornecedores e agora vivemos outra realidade que nenhum, absolutamente nenhum estado brasileiro vive hoje”, afirmou.

“Isso me deixa muito feliz. Transcorrido metade do nosso mandato, reputo que estamos no caminho certo. Temos muitos desafios ainda pela frente, seguramente, mas esses primeiros dois anos me deram a certeza de ter tomado decisões importantes e que ajudaram a reescrever a história desse presente e do futuro do Estado”, concluiu.