Neymar cogita aposentadoria

Fora do jogo contra o Barcelona, na próxima semana, por conta de uma lesão no adutor, Neymar foi às redes sociais nesta quinta-feira (11) desabafar sobre todas as críticas que recebe a cada vez que se contunde.

“A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol. As vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo.. isso realmente me entristece. Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista ou o c… a 4 ‘ele tem que apanhar mesmo’ ‘cai cai’ ‘chorão’ ‘moleque’ ‘mimado’ e etc.”

O craque brasileiro, que vem sofrendo muito com as contusões nos últimos tempos, desfalcando o Paris Saint-Germain e também a seleção brasileira em momentos importantes, ainda cogitou uma aposentadoria em breve, caso esse cenário não mude: “Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS”, completou.

Atualmente com 29 anos, Neymar se machucou nesta quarta-feira, na vitória do PSG para cima do Caen. Nesta quinta, após a realização de exames, ele deixou o hospital bastante cabisbaixo após a realização de exames. A expectativa é que ele se recupere em 15 dias.