No EUA chega a 500 mil mortes causadas pela covid-19

Os EUA, país mais atingido pela pandemia do novo coronavírus no mundo, chegaram nesta segunda-feira (22) à marca de 500 mil mortes causadas pela covid-19, além de um total de mais de 28 milhões de casos registrados, segundo o banco de dados da Universidade Johns Hopkins.

A nova marca mostra o quanto a doença se propagou nos EUA em um ano. A primeira morte causada pela doença no país foi registrada em 29 de fevereiro de 2020, mas uma investigação mostrou que na realidade o primeiro paciente a falecer por conta da covid-19 perdeu a vida em 6 de fevereiro.

De todo modo, o país continua respondendo por cerca de 20%, uma a cada cinco, de todas as mortes pela doença no mundo. No caso das infecções, essa proporção sobe para 25% — os EUA têm 28,1 milhões dos 111,5 milhões de casos registrados da doença.

300 mil mortos em 5 meses

O avanço do número de óbitos no país foi assustador. Cerca de 300 mil pessoas morreram apenas nos últimos 5 meses, o suficiente para ser a maior letalidade no mundo, já que o Brasil, segundo país com mais mortos, tem 246 mil no total. Os números de novos casos, internações e mortes, no entanto, têm mostrado uma tendência de queda na última quinzena.

No domingo (21), os Centros para Controle e Prevenção de Doenças divulgaram que cerca de 43,6 milhões de pessoas nos EUA receberam a primeira dose de uma vacina contra a covid-19, dos quais 18,9 milhões já tiveram acesso à segunda dose. Isso corresponde a 13% e 5,4% da população, respectivamente.