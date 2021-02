Nova eleição de Botelho é questionada na Justiça

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, reconduzido pela terceira vez consecutiva para o cargo mais importante do Parlamento estadual, assume com sua posse sendo questionada na Justiça.

Isso porque há um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que cabe apenas uma única recondução consecutiva para os presidentes de Legislativos do país afora, como já aconteceu com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que foram impedidos de disputar a reeleição para os cargos.

Demonstrando tranquilidade e afirmando não ser dono do cargo, Botelho tenta dar ares de normalidade à situação, já que nesse atual mandato está sendo “reconduzido” pela primeira vez à presidência da AL, mas há controvérsias e há sim o risco concreto de termos em breve uma nova eleição para a escolha de uma nova Mesa Diretora.