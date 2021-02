Nova Mesa Diretora da AL é empossada

Foi empossada na manhã dessa segunda-feira (1º) a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Encabeçada pelo atual presidente, Eduardo Botelho (DEM), a nova direção da Casa de Leis ficará à frente da mesma pelo biênio 2021/2023.

Em uma solenidade presidida pelo próprio Botelho, transmitida pelo Portal da AL na internet, a posse da nova Mesa Diretora ocorreu de forma tranquila e agora empossada, a direção da AL deve retomar os trabalhos do ano legislativo de 2021 a partir de amanhã (2).

Eleita o último dia 10 de junho do ano passado, a nova Mesa Diretora da AL recebeu 22 votos favoráveis, um não e uma abstenção, e é formada pelo presidente Eduardo Botelho (DEM), reeleito presidente, deputada Janaína Riva (MDB), como vice-presidente, Max Russi (PSB), como primeiro-secretário, Wilson Santos (PSDB), segundo vice-presidente, Valdir Barranco (PT), 2º secretário, deputado Claudinei Lopes (PSL), 3º secretário e Paulo Araújo (Progressistas), como 4º secretário.

Em seu discurso de posse, Eduardo Botelho agradeceu aos votos recebidos e num tom claramente otimista, fez um balanço de sua atuação no Parlamento. “Não viemos aqui para sermos servidos, viemos aqui para servir”, resumiu, citando as inúmeras intervenções do Parlamento para encontrar consensos e buscar soluções para os problemas de MT.

Única mulher no Parlamento e reconduzida para a vice-presidência, a deputada Janaina Riva se disse honrada por representar as mulheres na Mesa da AL. “É uma emoção única representar todas as mulheres na Mesa Diretora, numa chapa tão diversificada com vários deputados de vários partidos, eclética, e para mim, sem dúvida, é uma honra e um orgulho poder representar todos vocês nessa composição multipartidária lá na Assembleia Legislativa”, declarou.